Migranti Albania, il Consiglio dei ministri approva il dl Paesi sicuri: tutte le novità (Di lunedì 21 ottobre 2024) Migranti Albania: il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge Paesi sicuri. Cosa prevede, tutte le novità. È durato circa 40 minuti il tavolo a Palazzo Chigi, attorno al quale il governo Meloni ha dato il via libera al dl che mira a risolvere lo stallo che si era creato dopo che il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei 12 Migranti nel centro di Gjader, in Albania, perché Bangladesh ed Egitto non possono essere considerati Paesi sicuri, citando una sentenza della Corte di giustizia europea del 4 ottobre. Migranti Albania, cosa prevede il dl Paesi sicuri approvato dal Cdm (Ansa Foto) – notizie.comLa misura prevede un elenco di diciannove Stati (inizialmente erano ventidue) e diventa norma primaria. In questo modo, l'esecutivo intende risolvere lo scontro di questi giorni con la magistratura.

Migranti in Albania - la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri : la diretta tv - La conferenza al termine del Consiglio dei ministri. L'articolo Migranti in Albania, la conferenza stampa dopo il Consiglio dei ministri: la diretta tv proviene da Il Fatto Quotidiano. . (Ilfattoquotidiano.it)

Caso Albania - il consiglio dei ministri approva il decreto legge su migranti e Paesi sicuri - Il provvedimento dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione dei Paesi sicuri per il rimpatrio, e non più secondaria, come è invece il decreto del ministro degli Esteri, di concerto con quelli di Interno e Giustizia, con cui finora è stato annualmente aggiornato l’elenco. . Il Consiglio dei ministri, come si apprende da fonti di governo, ha approvato un decreto legge in materia di migranti. (Ilfattoquotidiano.it)

Migranti in Albania - è scontro con i giudici. Oggi il Consiglio dei ministri. Mattarella invita al dialogo - “Anche oggi - la attacca la leader del Pd Elly Schlein - ci regala la sua dose di vittimismo quotidiano”, mentre perfino Rendi difende la premier: "Giorgia Meloni in Albania ha gettato via 1 miliardo di euro degli italiani: inaccettabile. Per oggi alle 18 è previsto il consiglio dei ministri che dovrebbe porre rimedio, con un decreto legge, alla situazione venutasi a creare nel centro messo in ... (Quotidiano.net)