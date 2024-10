Lanotiziagiornale.it - L’ultimo scontro del governo è con i medici: smentita Roccella sull’obbligo di denunciare la maternità surrogata

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Non bastava locon la magistratura. Ora ilriesce a entrare in conflitto anche con i. Stavolta la protagonista è la ministra della Famiglia, Eugenia, che ha chiamato in causa il personale medico sui casi di. “Un pubblico ufficiale – ha dettoa Tagadà, su La7 – e anche il medico, è tenuto a segnalare i casi di sospetta violazione della legge sullaalla procura e poi si vedrà”. Nuovodel, icontrosullaLe parole dinon trovano però rinegli obblighi dei, come fa notare Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei(Fnomceo).