Gaeta.it - Luca Giglio: il rapper di Temptation Island racconta musica, amore e progetti futuri

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, notoe mc, ha lasciato il segno nella stagione estiva di2024. Insieme alla fidanzata Gaia Vimercati, ha intrapreso un percorso di introspezione emotiva sotto la guida di Filippo Bisciglia. Dopo quasi due anni di relazione, però, la coppia ha deciso di separarsi. Oggi, ai microfoni di cronaca e cultura, il giovane artista condivide dettagli sul suo rapporto attuale con la ex, la sua passione per lae iche ha in cantiere. La passione per lae l’identità artisticaha iniziato a coltivare la sua passione per lasin dall’età di 13 anni. L’elemento chiave che lo ha spinto verso il palcoscenico è stata la forte connessione, un vero e proprio spirito di appartenenza che ha trovato espressione nel rap.