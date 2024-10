La Linea Adriatica | 25 miliardi di investimenti Nuove condotte hydrogen ready entro il 2027

La Linea Adriatica: 2,5 miliardi di investimenti. Nuove condotte hydrogen ready entro il 2027 (Di lunedì 21 ottobre 2024) LA Linea Adriatica è il più importante intervento infrastrutturale italiano di trasporto del gas degli ultimi 10 anni. Sostenuto da 2,5 miliardi di euro di investimenti, il progetto prevede la realizzazione di una centrale di compressione, a Sulmona (Abruzzo), e di 425 km di Nuove condotte hydrogen ready che dalla stessa Sulmona arriveranno fino a Minerbio (Emilia-Romagna). L’infrastruttura, che sarà completata entro la fine del 2027, consentirà di incrementare di 10 miliardi di metri cubi all’anno la capacità di trasporto del gas lungo la direttrice che da Sud raggiunge le principali aree energivore e i siti di stoccaggio collocati nel nord del Paese, abilitando al contempo l’export verso i Paesi confinanti. Per la sua realizzazione, nell’aprile 2023 Cassa Depositi e Prestiti ha garantito un finanziamento di 300 milioni di euro. Quotidiano.net - La Linea Adriatica: 2,5 miliardi di investimenti. Nuove condotte hydrogen ready entro il 2027 Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 21 ottobre 2024) LAè il più importante intervento infrastrutturale italiano di trasporto del gas degli ultimi 10 anni. Sostenuto da 2,5di euro di, il progetto prevede la realizzazione di una centrale di compressione, a Sulmona (Abruzzo), e di 425 km diche dalla stessa Sulmona arriveranno fino a Minerbio (Emilia-Romagna). L’infrastruttura, che sarà completatala fine del, consentirà di incrementare di 10di metri cubi all’anno la capacità di trasporto del gas lungo la direttrice che da Sud raggiunge le principali aree energivore e i siti di stoccaggio collocati nel nord del Paese, abilitando al contempo l’export verso i Paesi confinanti. Per la sua realizzazione, nell’aprile 2023 Cassa Depositi e Prestiti ha garantito un finanziamento di 300 milioni di euro.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sospesa la linea ferroviaria adriatica per il maltempo in Emilia-Romagna - treni cancellati e limitati - La circolazione ferroviaria è ancora sospesa tra Forlì e Faenza, tra Ravenna e Castelbolognese, tra Ravenna e Ferrara, e tra Ravenna e Faenza per condizioni meteo critiche che stanno provocando il rischio di esondazione del fiume Rio Cosina nella mattinata di giovedì 19 settembre. I treni alta... (Ilpescara.it)

Discarica a cielo aperto a pochi passi dalla linea ferroviaria adriatica : "Residenti non sono cittadini di serie B" - “Ho segnalato più volte all’Ufficio Ambiente del Comune di Foggia la situazione di degrado ambientale che insiste su una parte della terza traversa di corso del Mezzogiorno, dove da qualche tempo si è creata una vera e propria discarica a cielo aperto; ci sono rifiuti di tutti i generi... (Foggiatoday.it)

Linea Adriatica - da Ancona a Bologna oltre 2 ore di ritardo - QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY Un guasto alla linea a Bologna, sta facendo accumulare ritardi consistenti dei treni della linea Adriatica, dall'alba di oggi. "I treni Alta Velocità, Intercity/Intercity Notte e Regionali possono registrare un maggior tempo di... (Bolognatoday.it)