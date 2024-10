Italia-Qatar: Meloni-Al-Thani, 'avanti confronto su hub militare italiano' (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Sottolineiamo il nostro impegno ad approfondire il nostro partenariato strategico sulle questioni di difesa, sia a livello militare che industriale. In particolare, facendo leva sui frequenti scambi di visite e programmi e attività di formazione congiunti, esprimiamo la nostra volontà di esplorare nuove modalità di collaborazione, proseguendo il confronto sulla costituzione di un contingente militare logistico Italiano in Qatar e promuovendo il coordinamento delle esportazioni nella regione". E' quanto si legge in un passaggio della dichiarazione congiunta siglata oggi dalla premier Giorgia Meloni e l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al-Thani, al termine del bilaterale a Villa Doria Pamphilj. Liberoquotidiano.it - Italia-Qatar: Meloni-Al-Thani, 'avanti confronto su hub militare italiano' Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. (Adnkronos) - "Sottolineiamo il nostro impegno ad approfondire il nostro partenariato strategico sulle questioni di difesa, sia a livelloche industriale. In particolare, facendo leva sui frequenti scambi di visite e programmi e attività di formazione congiunti, esprimiamo la nostra volontà di esplorare nuove modalità di collaborazione, proseguendo ilsulla costituzione di un contingentelogisticono ine promuovendo il coordinamento delle esportazioni nella regione". E' quanto si legge in un passaggio della dichiarazione congiunta siglata oggi dalla premier Giorgiae l'emiro delTamim bin Hamad Al-, al termine del bilaterale a Villa Doria Pamphilj.

