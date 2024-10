Inter, Mkhitaryan: «Dopo la sosta volevamo dimostrare questo. Si gioca troppo? Anche se lo dicessi…» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il centrocampista dell’Inter ha parlato Dopo la sfida vinta all’Olimpico contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, è Intervenuto in conferenza stampa a margine della sfida vinta in casa della Roma con gol decisivo da parte di Lautaro Martinez al sessantesimo minuto. Tanti gli argomenti affrontati dall’armeno, in campo 90 minuti Calcionews24.com - Inter, Mkhitaryan: «Dopo la sosta volevamo dimostrare questo. Si gioca troppo? Anche se lo dicessi…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il centrocampista dell’ha parlatola sfida vinta all’Olimpico contro la Roma. Ecco le sue dichiarazioni Henrikh, centrocampista dell’, èvenuto in conferenza stampa a margine della sfida vinta in casa della Roma con gol decisivo da parte di Lautaro Martinez al sessantesimo minuto. Tanti gli argomenti affrontati dall’armeno, in campo 90 minuti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mkhitaryan - dopo le critiche la risposta. Inter-Stella Rossa - dati impressionanti! - Henrikh Mkhitaryan è stato il migliore in campo di Inter-Stella Rossa, anche se la UEFA ha premiato Mehdi Taremi. MVP – Il 4-0 tra Inter e Stella Rossa non porta la firma in nessuno dei 4 gol di Henrikh Mkhitaryan, che comunque ha impressionato per il suo notevole contributo. L’armeno ha risposto alle critiche con i fatti, i dati lo dimostrano chiaramente. (Inter-news.it)