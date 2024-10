Abruzzo24ore.tv - Insegue un'orsa e il cucciolo per un video: 62enne a processo per maltrattamento di animali

(Di lunedì 21 ottobre 2024) L'Aquila - Unsui social gli costa caro: a febbraio ilper maltrattamenti contro l'e il suo. Undi Rivisondoli dovrà affrontare ilil 10 febbraio 2025, accusato di maltrattamenti super aver inseguito in auto l’Bambina e il suo. L’uomo, identificato grazie a un filmato ampiamente diffuso sui social, aveva inseguito i duenel centro di Roccaraso, in Abruzzo, causando sdegno e indignazione nell’opinione pubblica. I fatti risalgono a giugno 2023, quando l’uomo, per divertimento e con l’intento di pubblicare unsui social, ha inseguito l’e il suo piccolo per oltre un minuto, costringendo glia cercare riparo lontano dal centro abitato. Nonostante l’intento di fuggire, gli orsi sono stati perseguitati per tutto il tragitto dall’automobilista.