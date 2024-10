Infortuni sul lavoro in 8 mesi sono costati 39 miliardi | Milano maglia nera

Ilgiorno.it - Infortuni sul lavoro, in 8 mesi sono costati 3,9 miliardi: Milano maglia nera

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cicosti diretti, come la copertura delle assenze per malattia e la riduzione del reddito, e costi indiretti, come l’interruzione delle attività, il ricorso agli straordinari e l’assistenza alle famiglie. A questi si aggiungono i costi intangibili, legati al danno d’immagine per l’azienda e all’impatto psicologico sui lavoratori. Il totale, nei primi 8dell’anno, è di 3,9di euro, il costo economico e sociale deglisulin Lombardia. Una fotografia scattata dal secondo report promosso da Confcooperativee Servizi Lombardia che, mettendo a confronto una serie di parametri, ha calcolato l’impatto degli incidenti sull’economia e i danni provocati dalla mancata prevenzione. In totale71.894 le denunce dio rilevate dall’Inail da gennaio ad agosto 2024, con un aumento dello 0,8% rispetto all’anno precedente.