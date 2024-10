Incidente stradale sul ponte a Ceriano Laghetto, scontro frontale, 4 feriti (Di lunedì 21 ottobre 2024) scontro frontale tra due auto sul ponte, grave Incidente stradale questa sera a Ceriano Laghetto. Qualche minuto prima delle 20 di questa sera, un grave Incidente stradale si è verificato sul ponte che scavalca la ferrovia Saronno-Seregno sulla provinciale 133 a Ceriano Laghetto, nel tratto denominato “ponte della Giubiana”. scontro frontale sul ponte a Ceriano Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net (Di lunedì 21 ottobre 2024)tra due auto sul, gravequesta sera a. Qualche minuto prima delle 20 di questa sera, un gravesi è verificato sulche scavalca la ferrovia Saronno-Seregno sulla provinciale 133 a, nel tratto denominato “della Giubiana”.sul

