In Moldavia è avanti il no al referendum per l’adesione all’Europa

In Moldavia, con il 95 per cento dei voti scrutinati, nel referendum che chiede agli elettori di scegliere se inserire nella Costituzione del Paese un percorso di adesione all'Ue sembra prevalere il voto contrario. Circa il 52 per cento degli 1,2 milioni di voti totali ha scelto il "no", mentre il 47 per cento ha votato "sì". Domenica 20 ottobre, nel piccolo Paese che si trova tra Romania e Ucraina, si è votato anche per le elezioni presidenziali e la prima ministra uscente, l'europeista Maria Sandu, andrà al ballottaggio con il candidato del Partito Socialista Alexandru Stoianoglo. Il voto al referendum non è vincolante per l'adesione della Moldavia all'Ue, ma se lo spoglio confermerà il primo dato, segna di certo una battuta d'arresto nella corsa del Paese verso l'occidente del Paese.

