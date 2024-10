Gaeta.it - Il vescovo Mengoli celebra la memoria di Celeste Palmieri con un messaggio di speranza e resilienza

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Durante i funerali di, una donna di 56 anni tragicamente uccisa dal marito, ildi San Severo, Giuseppe, ha espresso parole profonde e penetranti che pongono l'accento sulla sofferenza e sul ruolo della comunità cristiana. La sua omelia non solo ha commemorato la vita di, ma ha anche sollecitato una riflessione profonda sulla presenza di Dio nelle situazioni più oscure della vita. L'amore eterno e la presenza di Dio Nel corso della cerimonia funebre, ilha messo in evidenza una delle responsabilità fondamentali della Chiesa, ovvero quella di affiancare chi sta soffrendo. Questo invito alla solidarietà è stato accompagnato da un richiamo all'amore eterno: "L'amore non muore mai. La parola fine non esiste.