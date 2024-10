Terzotemponapoli.com - Ignoffo: “Buongiorno importante sia per il Napoli che per la Nazionale”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Giovanni, ex difensore del, ha rilasciato delle dichiarazioni a Radio Punto Zero. Nel corso diMagazine Live ha parlato dei nuovi acquisti delin primis. Parole anche sulla sfida di Empoli. Di seguito quanto dichiarato alla radio.su Empoli-Così l’ex difensore: “Rigore del? Con tutti gli arbitri e con tutte le telecamere che ci sono in campo il margine d’errore è minimo.è un giocatoresia per ilche per la. Ha un futuro prospero e sta facendo vedere grandi cose esprimendosi ad alti livelli con gli azzurri. Sta diventando una certezza. Neres è uno stimolo in più per tutti, quando c’è un calciatore come lui si creano i presupposti per tenere tutti sulle spine ed aumenta la competitività della rosa, è un vantaggio anche per l’allenatore.