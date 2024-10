Ilfoglio.it - Guida all’Nba 2025

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Cercasi rivali per Boston. Si riaccendono i fari dell’Nba, reduce dalla cavalcata trionfale dei Celtics: stagione 2024/25 al via nella notte tra martedì e mercoledì, proprio al TD Garden, dove i campioni in carica affronteranno i New York Knicks nell’antipasto del possibile leitmotiv sulla costa est. A seguire tutte le altre, tra conferme, nuove sfide e romanzi generazionali. Riuscirà il riscatto a Jokic e Antetokounmpo? Papà Lebron e figlio Bronny saranno più di un affare di famiglia in casa Lakers? Ma soprattutto, saremo in grado di attendere altre 2.460 partite prima dei playoff? Roster, gerarchie e sorprese al via: tutto quel che c’è da sapere sull’annata che sta per cominciare. EASTERN CONFERENCE Squadra che vince non si cambia.