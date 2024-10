Genitorialità, l’impegno dei privati: Haleon a supporto delle mamme e dei papà (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. - (Demografica/Adnkronos) - Il mondo imprenditoriale e privato accoglie le istanze della società, con particolare riguardo al tema della Genitorialità. È il caso di Haleon, azienda leader mondiale nel settore del ConsumerHealthcare, con marchi che raccolgono la fiducia di milioni di pe Ilgiornaleditalia.it - Genitorialità, l’impegno dei privati: Haleon a supporto delle mamme e dei papà Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Roma, 21 ott. - (Demografica/Adnkronos) - Il mondo imprenditoriale e privato accoglie le istanze della società, con particolare riguardo al tema della. È il caso di, azienda leader mondiale nel settore del ConsumerHealthcare, con marchi che raccolgono la fiducia di milioni di pe

Genitorialità - l'impegno dei privati : Haleon a supporto delle mamme e dei papà - “Sono orgoglioso di aver rappresentato Haleon al panel Social Impact di CeoforLife, dove abbiamo discusso temi cruciali per il futuro del nostro Paese e delle sue politiche sociali – ha dichiarato Ivo Tarantino, Southern Europe Corporate Affairs Director di Haleon-. Nel panel al quale ha partecipato anche l'Onorevole Lia Quartapelle, sull'estensione del congedo di paternità, l'azienda ha avuto ... (Liberoquotidiano.it)

Genitorialità - l'impegno dei privati : Haleon a supporto delle mamme e dei papà - Un particolare riconoscimento va all'Ononorevole Quartapelle e all'Onorevole Cristina Rossello per il loro impegno nel portare avanti la proposta di legge sull'estensione del congedo di paternità obbligatorio, un passo fondamentale verso l'uguaglianza per tutti i lavoratori italiani”. 000 dipendenti in Italia, integra quanto a carico dell'Inps per garantire il 100% dello stipendio. (Liberoquotidiano.it)