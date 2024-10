Gaza, l’agonia del nord, 87 morti nel raid a Beit Lahia; il pianto di una ragazzina: “Sono tutti morti, papà… Sono rimasta solo io” (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Nel nord della Striscia è un incubo, e sta peggiorando», denuncia l’inviato Onu per la pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, commentando le «scene orribili» che provengono dall’ultimo massacro di palestinesi bombardati sabato notte dall’Idf. Unifil: “Demolita deliberatamente una torre di osservazi Ilgiornaleditalia.it - Gaza, l’agonia del nord, 87 morti nel raid a Beit Lahia; il pianto di una ragazzina: “Sono tutti morti, papà… Sono rimasta solo io” Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) «Neldella Striscia è un incubo, e sta peggiorando», denuncia l’inviato Onu per la pace in Medio Oriente, Tor Wennesland, commentando le «scene orribili» che provengono dall’ultimo massacro di palestinesi bombardati sabato notte dall’Idf. Unifil: “Demolita deliberatamente una torre di osservazi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sale a 87 il bilancio dei morti a Beit Lahiya - nel nord di Gaza - E' salito a 87 morti e oltre 40 feriti il numero dei morti nell'attacco israeliano di ieri sera sulla città di Beit Lahiya, nel nord di Gaza. Lo scrive la Bbc online citando il ministero della Sanità di Hamas. Nel suo ultimo aggiornamento, il ministero aggiunge che diverse persone sono ancora sotto le macerie e su strade che le squadre dei soccorritori e le ambulanze non possono raggiungere. (Quotidiano.net)

Gaza - più di 70 morti in un raid di Israele contro un complesso residenziale nel nord della Striscia - Uccisi anche Rada Abbas Awada, esperto di Hezbollah per le comunicazioni, e Ahmed Ali Hussain, indicato come responsabile per la fabbricazione di armi. Tre quelli morti in un attacco aereo che ha colpito una casa nel campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza. Almeno 73 civili palestinesi sono rimasti uccisi in un attacco aereo israeliano che nella serata del 19 ottobre ha preso di mira un ... (Lettera43.it)

Media - almeno 73 morti in raid israeliani a nord di Gaza - Fonti locali hanno riferito che gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato intensi bombardamenti su Beit Lahiya, distruggendo completamente un complesso residenziale mentre i civili si trovavano all'interno, causando almeno 73 morti e numerosi feriti. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa e al Jazeera. (Quotidiano.net)