Lidentita.it - Francia e Germania cambiano rotta: tornano i controlli alle frontiere. Linea dura in 8 Paesi Ue

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Laeffettueràtemporaneicon seilimitrofi, a partire dal 1° novembre 2024, per prevenire i rischi per la sicurezza derivanti dalla possibile recrudescenza del terrorismo, dall’immigrazione irregolare e dai fenomeni di violenza ad essa legati. Giro di vite anche in, con misure in vigore fino a metà marzo 2025.in 8Ue L'Identità.