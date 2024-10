Impresaitaliana.net - Finanziaria. Cgil, Ricci: “Questo Governo sta ipotecando il futuro del Paese”

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Il segretario dellaNapoli e Campania, Nicola, annuncia che il sindacato continuerà la mobilitazione in difesa di lavoratori, lavoratrici e pensionati Napoli. “Dopo le manifestazioni dei metalmeccanici e dei settori pubblici dello scorso weekend, ci aspettano altre mobilitazioni fino alla fine di ottobre. Il 25 ottobre scenderanno in piazza i lavoratori dell’indotto gomma-plastica di Stellantis, poi il 29 toccherà ai pensionati, che si ritroveranno a Napoli, in piazza del Gesù per la manifestazione regionale e, infine, il 31 sarà la svolta del mondo della scuola, con uno sciopero ed una manifestazione regionale sotto la sede della giunta regionale della Campania”.