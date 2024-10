Festa Roma, domani la proiezione del documentario ‘Tennis and Friends’ (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il documentario 'Tennis and Friends, la prevenzione scende in campo', una produzione di Aut Aut per Rai Documentari, con la regia di Angelo Bozzolini, sarà proiettato domani, alle 15, nell'ambito della Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio 'Lazio Terra di Cinema' (Regione Lazio) all'Auditorium Parco della Musica. Sbircialanotizia.it - Festa Roma, domani la proiezione del documentario ‘Tennis and Friends’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Il'Tennis and Friends, la prevenzione scende in campo', una produzione di Aut Aut per Rai Documentari, con la regia di Angelo Bozzolini, sarà proiettato, alle 15, nell'ambito delladel Cinema di, presso lo spazio 'Lazio Terra di Cinema' (Regione Lazio) all'Auditorium Parco della Musica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa del Cinema di Roma : Miriam Leone - la magia del robe manteau e tutti gli altri look sul red carpet - La kermesse capitolina arriva al suo sesto tappeto rosso e tutti i flash sono per l'affascinante attrice siciliana, nei panni di Oriana Fallaci. O in quelli di una splendida parigina a Roma. (Vanityfair.it)

Festa Roma - domani la proiezione del documentario ‘Tennis and Friends’ - . (Adnkronos) – Il documentario ‘Tennis and Friends, la prevenzione scende in campo’, una produzione di Aut Aut per Rai Documentari, con la regia di Angelo Bozzolini, sarà proiettato domani, alle 15, nell’ambito della Festa del Cinema di Roma, presso lo spazio ‘Lazio Terra di Cinema’ (Regione Lazio) all’Auditorium Parco della Musica. (Dailyshowmagazine.com)

Festa del Cinema di Roma - il Premio Zavattini si terrà giovedì 24 ottobre - Selezionato, tra l’altro, dal FilmMaker Fest di Milano e dal Rome Indipendent Film Festival, dove si è aggiudicato una Menzione speciale, il film ha ottenuto anche il premio Paolo Gobetti per il miglior cortometraggio alla XXI edizione del concorso Filmare la storia. Al termine dell’incontro sarà proiettato il cortometraggio /ma-tri-mò-nio/ di Gaia Siria Meloni, tra i vincitori del Premio ... (361magazine.com)