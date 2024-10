Federica Pellegrini: età, marito e figli, dove vive, studi, patrimonio (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Federica Pellegrini è tra le sportive più amate di sempre ma chi è nella sua vita privata? Ecco qualche curiosità in più su di lei. Nel corso della sua carriera, la nuotatrice si è sempre distinta per il suo talento e per una passione sfrenata per lo sport. Alle sue spalle c’è infatti un percorso sportivo non indifferente, che l’ha portata ad essere il personaggio che è oggi. Ha d’altronde conquistato diversi traguardi e, dopo il ritiro, ha pronunciato il fatidico sì con il collega Matteo Giunta, da cui ha avuto anche la prima figlia Matilde. In molti si chiedono intanto come sia la sua vita sentimentale e anche cosa abbia fatto per arrivare dov’è ora. Questo è tutto ciò che c’è da sapere su di lei. Gaeta.it - Federica Pellegrini: età, marito e figli, dove vive, studi, patrimonio Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitterè tra le sportive più amate di sempre ma chi è nella sua vita privata? Ecco qualche curiosità in più su di lei. Nel corso della sua carriera, la nuotatrice si è sempre distinta per il suo talento e per una passione sfrenata per lo sport. Alle sue spalle c’è infatti un percorso sportivo non indifferente, che l’ha portata ad essere il personaggio che è oggi. Ha d’altronde conquistato diversi traguardi e, dopo il ritiro, ha pronunciato il fatidico sì con il collega Matteo Giunta, da cui ha avuto anche la primaa Matilde. In molti si chiedono intanto come sia la sua vita sentimentale e anche cosa abbia fatto per arrivare dov’è ora. Questo è tutto ciò che c’è da sapere su di lei.

