F1, la Ferrari può e deve credere nella “rimonta impossibile”. Il precedente di Kimi Räikkönen insegna! (Di lunedì 21 ottobre 2024) La Ferrari può continuare a sognare. Si era detto come Austin avrebbe rappresentato un crocevia fondamentale per comprendere se la SF-24 potesse essere un fattore anche nel finale di stagione. La doppietta conseguita nel Gran Premio degli Stati Uniti è la risposta più eloquente a tale quesito. La Scuderia di Maranello può ancora dare un significato a questo 2024. Charles Leclerc dice di puntare ancora al titolo. Giusto ambire al traguardo più prestigioso, anche se a conti fatti in Texas ha recuperato solo 7 punti a Max Verstappen. L’olandese non vince da quattro mesi, ma ha imparato a soffrire e a piazzarsi, macinando risultati utili nel lungo periodo. Il monegasco è a 79 lunghezze dal coetaneo, sono tante. Troppe se Super Max continuerà a non avere passaggi a vuoto. Peraltro, nel mezzo, c’è anche Lando Norris (-57 dal battistrada e +22 sul Ferrarista). Oasport.it - F1, la Ferrari può e deve credere nella “rimonta impossibile”. Il precedente di Kimi Räikkönen insegna! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lapuò continuare a sognare. Si era detto come Austin avrebbe rappresentato un crocevia fondamentale per comprendere se la SF-24 potesse essere un fattore anche nel finale di stagione. La doppietta conseguita nel Gran Premio degli Stati Uniti è la risposta più eloquente a tale quesito. La Scuderia di Maranello può ancora dare un significato a questo 2024. Charles Leclerc dice di puntare ancora al titolo. Giusto ambire al traguardo più prestigioso, anche se a conti fatti in Texas ha recuperato solo 7 punti a Max Verstappen. L’olandese non vince da quattro mesi, ma ha imparato a soffrire e a piazzarsi, macinando risultati utili nel lungo periodo. Il monegasco è a 79 lunghezze dal coetaneo, sono tante. Troppe se Super Max continuerà a non avere passaggi a vuoto. Peraltro, nel mezzo, c’è anche Lando Norris (-57 dal battistrada e +22 sulsta).

