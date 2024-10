F1 GP Austin 2024, Russell: “Abbiamo fatto il massimo, il ritmo è stato buono per tutta la gara” (Di lunedì 21 ottobre 2024) “La gara che speravo di fare, si è fatto il massimo. Non c’era possibilità di andare a podio, ma siamo riusciti a raccogliere un buon risultato alla fine”. Così George Russell dopo la prova nel GP d’Austin di Formula 1. “Con il team Abbiamo deciso di allungare il più possibile lo stint con le gomme hard, in modo da avvantaggiarci per la seconda metà della gara”, ha proseguito.“Non sapevamo cosa ci avrebbe portato la gara in termini di opportunità, ma passare dalla pit lane alla sesta posizione e finire davanti alla Red Bull ci ha permesso di sfruttare al meglio una situazione difficile. Abbiamo avuto un buon ritmo per tutta la gara”, ha concluso. F1 GP Austin 2024, Russell: “Abbiamo fatto il massimo, il ritmo è stato buono per tutta la gara” SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) “Lache speravo di fare, si èil. Non c’era possibilità di andare a podio, ma siamo riusciti a raccogliere un buon risultato alla fine”. Così Georgedopo la prova nel GP d’di Formula 1. “Con il teamdeciso di allungare il più possibile lo stint con le gomme hard, in modo da avvantaggiarci per la seconda metà della”, ha proseguito.“Non sapevamo cosa ci avrebbe portato lain termini di opportunità, ma passare dalla pit lane alla sesta posizione e finire davanti alla Red Bull ci ha permesso di sfruttare al meglio una situazione difficile.avuto un buonperla”, ha concluso. F1 GP: “il, ilperla” SportFace.

