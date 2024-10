Dopo Berlinguer al cinema Mike Bongiorno in tv, ‘sfida’ tra attori Germano e Gioé (Di lunedì 21 ottobre 2024) Enrico Berlinguer e Mike Bongiorno, cinema e tv rendono omaggio ai due grandi personaggi rispettivamente a 40 anni dalla scomparsa del segretario del Pci e nel centenario della nascita del presentatore tv. Nelle sale, Dopo l’anteprima alla Festa del cinema di Roma, arriva ‘La grande ambizione’, film del 2024 diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del leader del Partito Comunista Italiano. Da stasera su Rai1 la miniserie ‘Mike’ dedicata al più grande presentatore televisivo. La serie di Giuseppe Bonito, realizzata con il supporto di Daniela Zuccoli, moglie di Mike Bongiorno, parte dalla fine di una stagione di Rischiatutto. Il popolare presentatore sta per prendersi le meritate vacanze estive, ma prima deve registrare un’intervista. Nei panni dei due grandi personaggi rispettivamente Elio Germano e Claudio Gioé. Lapresse.it - Dopo Berlinguer al cinema Mike Bongiorno in tv, ‘sfida’ tra attori Germano e Gioé Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Enricoe tv rendono omaggio ai due grandi personaggi rispettivamente a 40 anni dalla scomparsa del segretario del Pci e nel centenario della nascita del presentatore tv. Nelle sale,l’anteprima alla Festa deldi Roma, arriva ‘La grande ambizione’, film del 2024 diretto da Andrea Segre incentrato sulla vita del leader del Partito Comunista Italiano. Da stasera su Rai1 la miniserie ‘’ dedicata al più grande presentatore televisivo. La serie di Giuseppe Bonito, realizzata con il supporto di Daniela Zuccoli, moglie di, parte dalla fine di una stagione di Rischiatutto. Il popolare presentatore sta per prendersi le meritate vacanze estive, ma prima deve registrare un’intervista. Nei panni dei due grandi personaggi rispettivamente Elioe Claudio

