Donne in pericolo al Teatro Manzoni (Di lunedì 21 ottobre 2024) Donne in pericolo è lo spettacolo di Wendy Macleod in arrivo al Teatro Manzoni dal 7 al 24 novembre. Con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio. Quando una donna di mezza età, reduce da un divorzio difficile, si fidanza e ritrova la passione, è sempre una gran bella notizia Romatoday.it - Donne in pericolo al Teatro Manzoni Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)inè lo spettacolo di Wendy Macleod in arrivo aldal 7 al 24 novembre. Con Vittoria Belvedere, Benedicta Boccoli e Debora Caprioglio. Quando una donna di mezza età, reduce da un divorzio difficile, si fidanza e ritrova la passione, è sempre una gran bella notizia

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Carlotta Vagnoli : «Gli stereotipi di genere sono tanto subdoli da farci interpretare anche le grandi donne come pericolose» - La scrittrice, autrice e speaker radiofonica in un monologo teatrale all'Auditorium Parco della Musica di Roma esplora i luoghi comuni che ancora colpiscono le donne, anche nella letteratura. (Vanityfair.it)

Open Arms : parte civile naufrago - ‘per imputato pericoloso un carico umano di donne e bambini’ - Palermo, 20 set. . Lui è stato soccorso nell’agosto 2019 in mare, quando aveva 15 anni, su una imbarcazione su cui si trovavano donne e bambini. Questo era il carico umano che per l’imputato rappresentava un pericolo…”. Così l’avvocata Serena Romano, legale di parte civile nel processo Open Arms che rappresenta il giovane Musa, uno dei naufraghi salvato dalla ong spagnola Open Arms. (Calcioweb.eu)

Open Arms : parte civile naufrago - 'per imputato pericoloso un carico umano di donne e bambini' - Musa andava sbarcato subito, come prevede la norma". "E' stato reiteratamente colpito con aste di legno e di ferro sulla pianta dei piedi, fino a fratturargli le ossa. (Adnkronos) - "Musa, che è qui per la prima volta, è stato sottoposto a indicibili sofferenze in Libia. Lui è stato soccorso nell'agosto 2019 in mare, quando aveva 15 anni, su una imbarcazione su cui si trovavano donne e bambini. (Liberoquotidiano.it)