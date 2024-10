Donna scompare nel nulla ma non era mai uscita di casa: dove la trovano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lola era tornata da un viaggio lo scorso 12 ottobre 2024 e quello è stato l’ultimo giorno in cui è stata vista. Un’amica quindi aveva denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine, spiegando che la Donna non rispondeva più al telefono né alla porta di casa sua da giorni. Dopo un’analisi delle telecamere di videosorveglianza è stato appurato che Lola non era mai uscita dalla sua abitazione. Poi la tremenda scoperta. A pochi giorni dalla scomparsa, la Donna è stata trovata morta proprio in casa. Dov’era il suo corpo e cosa le è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Giulia Manfrini trafitta da un pesce: il fidanzato rompe il silenzio Leggi anche: Incidente a catena in autostrada: 11 feriti, scoppia il caos Philadelphia, Donna di 61 anni scompare nel nulla La tragedia si è consumata a Philadelphia, in Pennsylvania, negli Stati Uniti. Tvzap.it - Donna scompare nel nulla ma non era mai uscita di casa: dove la trovano Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lola era tornata da un viaggio lo scorso 12 ottobre 2024 e quello è stato l’ultimo giorno in cui è stata vista. Un’amica quindi aveva denunciato la sua scomparsa alle forze dell’ordine, spiegando che lanon rispondeva più al telefono né alla porta disua da giorni. Dopo un’analisi delle telecamere di videosorveglianza è stato appurato che Lola non era maidalla sua abitazione. Poi la tremenda scoperta. A pochi giorni dalla scomparsa, laè stata trovata morta proprio in. Dov’era il suo corpo e cosa le è successo? (Continua dopo le foto) Leggi anche: Giulia Manfrini trafitta da un pesce: il fidanzato rompe il silenzio Leggi anche: Incidente a catena in autostrada: 11 feriti, scoppia il caos Philadelphia,di 61 anninelLa tragedia si è consumata a Philadelphia, in Pennsylvania, negli Stati Uniti.

