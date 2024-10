Discriminazione per un’ora di piscina riservata alle donne musulmane? Fatico a non ridere (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sto assistendo – con un misto di tristezza, sorpresa e divertimento – all’incredibile dibattito che si è sviluppato in Italia relativamente alla decisione del comune di Figline Valdarno di riservare la piscina comunale esclusivamente alle donne musulmane per un’ora alla settimana, in modo che possano partecipare ad un’attività organizzata dalla Uisp Firenze, che gestisce da un paio di anni la struttura comunale. La quantità di castronerie che sono uscite dalla bocca di certi settori della società italiana è di primissimo livello: allarmi di sostituzione etnica, Discriminazione, negazione dei diritti costituzionali per i cittadini italiani, solo per citarne alcuni. Vivo in un paese, l’Australia, che seppur imperfetto è considerato da molti uno dei più riusciti esperimenti di ingegneria sociale multi-razziale e multi-culturale al mondo. Ilfattoquotidiano.it - Discriminazione per un’ora di piscina riservata alle donne musulmane? Fatico a non ridere Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Sto assistendo – con un misto di tristezza, sorpresa e divertimento – all’incredibile dibattito che si è sviluppato in Italia relativamente alla decisione del comune di Figline Valdarno di riservare lacomunale esclusivamenteperalla settimana, in modo che possano partecipare ad un’attività organizzata dalla Uisp Firenze, che gestisce da un paio di anni la struttura comunale. La quantità di castronerie che sono uscite dalla bocca di certi settori della società italiana è di primissimo livello: allarmi di sostituzione etnica,, negazione dei diritti costituzionali per i cittadini italiani, solo per citarne alcuni. Vivo in un paese, l’Australia, che seppur imperfetto è considerato da molti uno dei più riusciti esperimenti di ingegneria sociale multi-razziale e multi-culturale al mondo.

