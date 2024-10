Cosa fare ad Halloween 2024 coi bambini: 5 spunti diversi dal solito (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ormai, la domanda che accompagna ogni 31 ottobre non è tanto “dolcetto o scherzetto?” ma “Cosa fare ad Halloween con i bambini?”. Le aspettative per questa festa – che è ormai entrata tra le ricorrenze più amate da grandi e bambini – sono tante, ma come rendere la notte più magica dell’anno davvero speciale? Ecco qualche idea per un Halloween 2024 originale e indimenticabile. I pumpkin patch, per passare Halloween 2024 nei campi di zucche La tradizione anglosassone non prevede solo travestimenti e dolcetti, ma l’immancabile Jack-o’-lantern, la zucca intagliata e illuminata che è il simbolo di questa festa. Da qualche anno anche in Italia si sono diffusi i cosiddetti pumpkin patch, i campi di zucche dove è possibile andare a caccia di quella perfetta per noi e dedicarci alla decorazione. Gravidanzaonline.it - Cosa fare ad Halloween 2024 coi bambini: 5 spunti diversi dal solito Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Ormai, la domanda che accompagna ogni 31 ottobre non è tanto “dolcetto o scherzetto?” ma “adcon i?”. Le aspettative per questa festa – che è ormai entrata tra le ricorrenze più amate da grandi e– sono tante, ma come rendere la notte più magica dell’anno davvero speciale? Ecco qualche idea per unoriginale e indimenticabile. I pumpkin patch, per passarenei campi di zucche La tradizione anglosassone non prevede solo travestimenti e dolcetti, ma l’immancabile Jack-o’-lantern, la zucca intagliata e illuminata che è il simbolo di questa festa. Da qualche anno anche in Italia si sono diffusi i cosiddetti pumpkin patch, i campi di zucche dove è possibile andare a caccia di quella perfetta per noi e dedicarci alla decorazione.

