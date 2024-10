Ciclismo: Mondiali Pista. Villa "Viviani mi aveva fatto sperare" (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Bravissimo comunque per l'argento" ha aggiunto il Ct azzurro ROMA - "Viviani ci ha provato fino all'ultimo giro, ha tentennato un po' a un giro dalla fine. Forse se avesse anticipato Hansen, avrebbe potuto avere una chance in più. Ma è stato anticipato e nei 250 metri finali, quando si è accorto ch Ilgiornaleditalia.it - Ciclismo: Mondiali Pista. Villa "Viviani mi aveva fatto sperare" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "Bravissimo comunque per l'argento" ha aggiunto il Ct azzurro ROMA - "ci ha provato fino all'ultimo giro, ha tentennato un po' a un giro dalla fine. Forse se avesse anticipato Hansen, avrebbe potuto avere una chance in più. Ma è stato anticipato e nei 250 metri finali, quando si è accorto ch

Ciclismo su pista : Consonni e Guazzini conquistano il giro ai Mondiali - ma non basta per le medaglie - La coppia italiana è stata protagonista al Velodromo di Ballerup (Danimarca), dove ha cercato il grande risultato ad effetto per chiudere con la ciliegina sulla torta una stagione da urlo, ma purtroppo le nostre portacolori non sono riuscite a salire sul podio e si sono dovute accontentare della quinta piazza. (Oasport.it)

LIVE – Ciclismo - Giro del Veneto 2024 : tutti gli aggiornamenti in DIRETTA - PERCORSO E ALTIMETRIA DOVE SEGUIRE LA CORSA IN TV START LIST E FAVORITI SEGUI LA DIRETTA DALLE 12. 30. Il grande favorito è Marc Hirschi, reduce da un ottimo Giro di Lombardia vinto dal compagno di squadra Tadej Pogacar. A breve si comincia! The post LIVE – Ciclismo, Giro del Veneto 2024: tutti gli aggiornamenti in DIRETTA appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Ciclismo - Giro del Veneto 2024 : programma - data - orari - diretta tv e streaming - Un percorso scoppiettante e aperto a più scenari, con Marc Hirschi come grande favorito della vigilia. PERCORSO E ALTIMETRIA STARTLIST E FAVORITI Ciclismo, Giro del Veneto 2024: programma, data, orari, diretta tv e streaming Il gruppo prenderà il via alle ore 12:30 dal prestigioso scenario di Piazza Bra, davanti all’Arena di Verona. (Sportface.it)