Chi è Maica Benedicto la gieffina spagnola al Grande Fratello

(Di lunedì 21 ottobre 2024) A inizio settembre al Festival della Televisione di Vitoria-Gasteiz, il conduttore Jorge Javier Vázquez ha rivelato l’identità della prima concorrente ufficiale del Gran Hermano:. Ma chi è lache stasera farà il suo ingresso nella casa delitaliano? La concorrente del Gran Hermano ha 25 anni ed è nata a Cartagena (Murcia), è laureata in chimica industriale e lavora come rappresentante farmaceutica, ma fa anche la modella e ultimamente si è affermata sui social, iniziando a muovere i primi passi nel mondo delle influencer. Due anni fa è stata eletta Miss Turismo Spagna 2022, diventando la rappresentante del turismo spagnolo in Sri Lanka. Quella al Gran Hermano non è la prima esperienza televisiva della 25enne, qualche mese fa infatti ha partecipato al programma Ailoviu in onda su La7Tv ed è apparsa in alcuni spot pubblicitari.