Centri migranti in Albania, da M5S esposto alla Corte dei Conti per danno erariale (Di lunedì 21 ottobre 2024) Dopo che il Tribunale di Roma ha bloccato il rimpatrio in Egitto e in Bangladesh dei 12 migranti trasportati nel centro italiano in Albania, costringendo le autorità nazionali a portarli sul suolo italiano, il Movimento 5 Stelle ha annunciato un esposto per danno erariale alla Corte dei Conti. "Come già anticipato, oggi ho presentato un esposto alla Corte dei Conti, sottoscritto da tanti colleghi del M5S, per accertare ipotesi di responsabilità erariale per il trasporto di 16 migranti nel centro allestito dal Governo Meloni in Albania", ha detto il capogruppo pentastellato in commissione Affari Costituzionali alla Camera, Alfonso Colucci.

