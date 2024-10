Cassano: «Lautaro Martinez top mondiale. Tra i primi 5 in Europa!» (Di lunedì 21 ottobre 2024) Lautaro Martinez potrebbe veramente essere tra i primi 5 al Pallone d’Oro. C’è stata l’indiscrezione, Antonio Cassano l’ha commentata sul canale Youtube Viva el Futbol. ATTACCANTI – Il livello raggiunto da Lautaro Martinez è semplicemente qualcosa che va oltre i parametri normali di un attaccante. Antonio Cassano lo riconosce e ne parla in questo modo paragonandolo con il 9 dell’Italia: «Retegui è il centravanti più forte della Nazionale Italiana. Lui è partito benissimo nella sua esperienza con l’Atalanta, si rischia che una fra Milan, Inter e Juventus lo prenda. Farà 25 gol con questo ritmo, sta viaggiando a livelli assoluti. Solo il numero 10 dell’Inter è meglio di lui in Serie A, escludiamolo perché l’argentino è top mondiale. Anche Lukaku è meno forte di Retegui, non è più quello di qualche anno fa. Inter-news.it - Cassano: «Lautaro Martinez top mondiale. Tra i primi 5 in Europa!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di lunedì 21 ottobre 2024)potrebbe veramente essere tra i5 al Pallone d’Oro. C’è stata l’indiscrezione, Antoniol’ha commentata sul canale Youtube Viva el Futbol. ATTACCANTI – Il livello raggiunto daè semplicemente qualcosa che va oltre i parametri normali di un attaccante. Antoniolo riconosce e ne parla in questo modo paragonandolo con il 9 dell’Italia: «Retegui è il centravanti più forte della Nazionale Italiana. Lui è partito benissimo nella sua esperienza con l’Atalanta, si rischia che una fra Milan, Inter e Juventus lo prenda. Farà 25 gol con questo ritmo, sta viaggiando a livelli assoluti. Solo il numero 10 dell’Inter è meglio di lui in Serie A, escludiamolo perché l’argentino è top. Anche Lukaku è meno forte di Retegui, non è più quello di qualche anno fa.

