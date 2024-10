Carlo III contestato da una senatrice aborigena in Australia (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attualmente in visita con la moglie Camilla, Re Carlo III è stato aspramente criticato in Australia da una senatrice indipendente aborigena. Lidia Thorpe ha inveito contro il sovrano britannico 75enne, apostrofandolo di essere un colonizzatore e di rappresentare un Paese responsabile del genocidio degli indigeni nel XVIII secolo. «Questa non è la tua terra, tu non sei il mio re», ha urlato al termine del discorso del re al Parlamento. «Restituiteci ciò che ci avete rubato: le nostre ossa, i nostri teschi e i nostri bambini, la nostra gente. Sei un genocida». Portata via dalla sicurezza, avrebbe proseguito negli insulti, tanto che secondo il Guardian si sarebbe potuto sentire un «fan***lo la colonia». Lettera43.it - Carlo III contestato da una senatrice aborigena in Australia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Attualmente in visita con la moglie Camilla, ReIII è stato aspramente criticato inda unaindipendente. Lidia Thorpe ha inveito contro il sovrano britannico 75enne, apostrofandolo di essere un colonizzatore e di rappresentare un Paese responsabile del genocidio degli indigeni nel XVIII secolo. «Questa non è la tua terra, tu non sei il mio re», ha urlato al termine del discorso del re al Parlamento. «Restituiteci ciò che ci avete rubato: le nostre ossa, i nostri teschi e i nostri bambini, la nostra gente. Sei un genocida». Portata via dalla sicurezza, avrebbe proseguito negli insulti, tanto che secondo il Guardian si sarebbe potuto sentire un «fan***lo la colonia».

