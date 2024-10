Calcio | Il crollo di Leão

Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com

(Di lunedì 21 ottobre 2024) Notizia fresca fresca direttamente dai nostri cugini spagnoli. Sport, fra le maggiori fonti iberiche, riporta quanto segue: Rafaelfue uno de los nombres propios del pasado mercado de fichajes. El atacante portugués, que realizó un curso pasado excelente (15 goles y 14 asistencias), tenía a media Europa detrás de él. PSG, Chelsea y Manchester United pretendían incorporar al extremo luso, e incluso se le relacionó con el Barça tras la negativa de Nico Williams. Pese al fuerte interés de estos ‘gigantes’ europeos, el AC Milan no accedió a traspasar al futbolista portugués, que se quedó como punta de lanza y máxima estrella del conjunto ‘rossoneri’. No obstante, las expectativas nunca son fáciles de soportar y ale están pesando esta temporada. No ha tenido el mejor arranque el atacante luso, que en nueve partidos únicamente ha visto portería en una ocasión.