Bella Vis Questo è proprio un gran bel punto (Di lunedì 21 ottobre 2024) Entella 1 Vis Pesaro 1 VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Parodi, Tiritiello, Marconi; Tomaselli (26’ st Zappella), Lipani, Franzoni, Di Noia (26’ st Corbari), Di Mario; Castelli, Guiu (31’ st Casarotto). All. Gallo A disp. Paroni, Del Frate, Siatounis, Manzi, Santini, Costa, Ndrecka, Portanova. VIS PESARO (3-4-2-1): Vukovic; Palomba (37’ st Tonucci), Coppola, Bove; Peixoto (17’ st Okoro), Paganini, Pucciarelli, Zoia; Orellana, Di Paola (17’ st Cannavò); Nicastro (31’ st Molina). All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Nina, Ceccacci, D’Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte. Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Reti: 21’ pt Coppola, 35’ pt Marconi. Note: spettatori un migliaio (520 abbonati, 622 biglietti), incasso 6.596 (37 tifosi pesaresi); ammoniti Bove, Pucciarelli, Zoia, Lipani, Casarotto, Okoro; angoli 7-4; recupero 1’ + 5’. A testa alta, anche contro le prime. Ilrestodelcarlino.it - Bella Vis Questo è proprio un gran bel punto Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Entella 1 Vis Pesaro 1 VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Siaulys; Parodi, Tiritiello, Marconi; Tomaselli (26’ st Zappella), Lipani, Franzoni, Di Noia (26’ st Corbari), Di Mario; Castelli, Guiu (31’ st Casarotto). All. Gallo A disp. Paroni, Del Frate, Siatounis, Manzi, Santini, Costa, Ndrecka, Portanova. VIS PESARO (3-4-2-1): Vukovic; Palomba (37’ st Tonucci), Coppola, Bove; Peixoto (17’ st Okoro), Paganini, Pucciarelli, Zoia; Orellana, Di Paola (17’ st Cannavò); Nicastro (31’ st Molina). All. Stellone. A disp. Munari, Zocchi, Nina, Ceccacci, D’Innocenzo, Antolini, Obi, Gambino, Forte. Arbitro: Ubaldi di Roma 1. Reti: 21’ pt Coppola, 35’ pt Marconi. Note: spettatori un migliaio (520 abbonati, 622 biglietti), incasso 6.596 (37 tifosi pesaresi); ammoniti Bove, Pucciarelli, Zoia, Lipani, Casarotto, Okoro; angoli 7-4; recupero 1’ + 5’. A testa alta, anche contro le prime.

