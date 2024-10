Barcellona – Siviglia 5-1: la capolista della Liga estende il divario in testa alla classifica con una vittoria netta (Di lunedì 21 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Robert Lewandowski e il sostituto Pablo Torre hanno segnato due gol ciascuno aiutando la capolista Barcellona a battere 5-1 gli ospiti del Siviglia nella Liga domenica. Il Barça ha dominato per tutta la partita all’Estadi Olimpic Lluis Companys e ha effettivamente ucciso la partita con tre gol in 15 minuti del primo tempo. Un rigore di Lewandowski ha dato il via alle marcature dopo che Raphinha ha subito un fallo da dietro al 24? prima che Pedri sparasse un colpo di proiettile all’incrocio dei pali dal limite dell’area per raddoppiare il vantaggio quattro minuti più tardi. Lewandowski ha poi segnato il suo secondo gol da distanza ravvicinata al 39?, allungando una gamba per deviare il rasoterra di Raphinha alle spalle di Orjan Nyland. Justcalcio.com - Barcellona – Siviglia 5-1: la capolista della Liga estende il divario in testa alla classifica con una vittoria netta Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 21 ottobre 2024) Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Robert Lewandowski e il sostituto Pablo Torre hanno segnato due gol ciascuno aiutando laa battere 5-1 gli ospiti delnelladomenica. Il Barça ha dominato per tutta la partita all’Estadi Olimpic Lluis Companys e ha effettivamente ucciso la partita con tre gol in 15 minuti del primo tempo. Un rigore di Lewandowski ha dato il via alle marcature dopo che Raphinha ha subito un fallo da dietro al 24? prima che Pedri sparasse un colpo di proiettile all’incrocio dei pali dal limite dell’area per raddoppiare il vantaggio quattro minuti più tardi. Lewandowski ha poi segnato il suo secondo gol da distanza ravvicinata al 39?, allungando una gamba per deviare il rasoterra di Raphinha alle spalle di Orjan Nyland.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Highlights e gol Barcellona-Siviglia 5-1 - Liga 2024/2025 (VIDEO) - The post Highlights e gol Barcellona-Siviglia 5-1, Liga 2024/2025 (VIDEO) appeared first on SportFace. Ecco, quindi, i momenti salienti della partita. Prestazione super dei blaugrana, che si impongono per 5-1 contro gli andalusi mantenendo la testa della classifica con tre punti di vantaggio sul Real Madrid. (Sportface.it)

Liga 2024/2025 - Barcellona irresistibile : manita al Siviglia - doppietta di Lewandowski - . Pablo Torre trova la via del gol all’82’ con un tiro da dentro l’area, prima del gol della bandiera di Muzambo. non è ancora finita, però, perché c’è spazio anche per il secondo gol di Torre, un cross dalla trequarti da calcio di punizione che si infila alle spalle di Nyland senza che nessun giocatore la tocchi. (Sportface.it)

Barcellona-Siviglia (domenica 20 ottobre 2024 ore 21 : 00) : formazioni ufficiali - quote - pronostici. Gli andalusi cercano conferme a Montjuic - Anche questa stagione del Siviglia è stata caratterizzata da un inizio con enormi difficoltà e lo spettro di un’altra annata da trascorrere in posizioni di classifica piuttosto deludenti si stava nuovamente affacciando a Nerviòn: nelle ultime settimane, però, è cambiato qualcosa. La dirigenza, con grande sorpresa degli osservatori, ha deciso di rinnovare il contratto a […] InfoBetting: Scommesse ... (Infobetting.com)