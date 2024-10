Assolombarda sollecita il governo: Pnrr e decreto Salva Milano per un rilancio strategico (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’assemblea di Assolombarda ha visto oggi il presidente Alessandro Spada esprimere preoccupazioni e proposte per affrontare due questioni cruciali per il futuro economico della città di Milano e dell’intera Italia. Spada ha sottolineato l’importanza di attuare al più presto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , affinché queste misure possano tradursi in sviluppo del Prodotto Interno Lordo . Contestualmente, è scesa in campo la necessità di un decreto specifico, noto come Salva Milano, per risolvere le incertezze sulle normative edilizie e urbanistiche che al momento ostacolano la crescita e l’efficienza della metropoli. L’importanza del Pnrr per l’economia italiana Il Pnrr rappresenta per l’Italia una straordinaria occasione di riscatto e rinascita economica. Gaeta.it - Assolombarda sollecita il governo: Pnrr e decreto Salva Milano per un rilancio strategico Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’assemblea diha visto oggi il presidente Alessandro Spada esprimere preoccupazioni e proposte per affrontare due questioni cruciali per il futuro economico della città die dell’intera Italia. Spada ha sottolineato l’importanza di attuare al più presto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza , affinché queste misure possano tradursi in sviluppo del Prodotto Interno Lordo . Contestualmente, è scesa in campo la necessità di unspecifico, noto come, per risolvere le incertezze sulle normative edilizie e urbanistiche che al momento ostacolano la crescita e l’efficienza della metropoli. L’importanza delper l’economia italiana Ilrappresenta per l’Italia una straordinaria occasione di riscatto e rinascita economica.

Assemblea Assolombarda - domani l’inizio dei lavori a Milano : i temi sul tavolo - L'atteso confronto tra imprese e istituzioni sui principali temi di politica industriale, di competitività e di stretta attualità per il mondo produttivo del territorio Appuntamento domani, lunedì 21 ottobre, per l'Assemblea Generale di Assolombarda. L'inizio dei lavori è fissato per le 10. 30 all'Università Bocconi in Aula Magna in via Röntgen al civico numero 1 a […]. (Sbircialanotizia.it)