Arrestato 51enne per molestie e minacce: violazione dei domiciliari a Corigliano-Rossano (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un uomo di 51 anni, già noto alle autorità per precedenti penali, è stato Arrestato dagli agenti del Commissariato di Corigliano-Rossano per aver violato gli arresti domiciliari. L’operazione è stata eseguita in conformità a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Castrovillari, a seguito di gravissime accuse di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Questa vicenda solleva interrogativi importanti sui problemi di violenza domestica e violazione delle misure cautelari. La violazione dei domiciliari e la minaccia alla ex compagna L’individuo si trovava in regime di detenzione domiciliare, ma ha deciso di non rispettare il provvedimento, recandosi nei pressi dell’abitazione della sua ex compagna. Gaeta.it - Arrestato 51enne per molestie e minacce: violazione dei domiciliari a Corigliano-Rossano Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un uomo di 51 anni, già noto alle autorità per precedenti penali, è statodagli agenti del Commissariato diper aver violato gli arresti. L’operazione è stata eseguita in conformità a un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari di Castrovillari, a seguito di gravissime accuse di atti persecutori nei confronti della sua ex compagna. Questa vicenda solleva interrogativi importanti sui problemi di violenza domestica edelle misure cautelari. Ladeie la minaccia alla ex compagna L’individuo si trovava in regime di detenzione domiciliare, ma ha deciso di non rispettare il provvedimento, recandosi nei pressi dell’abitazione della sua ex compagna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Arrestato in autonomia : evasione da arresti domiciliari e danneggiamento del braccialetto elettronico - Grazie a un’intensa attività di sorveglianza nel territorio, gli agenti sono riusciti a individuarlo in una situazione sospetta mentre stava per salire a bordo di un autobus diretto fuori città. Il dispositivo elettronico, spesso utilizzato in situazioni di arresti domiciliari, ha come obiettivo principale quello di garantire il rispetto delle normative e la sicurezza della comunità. (Gaeta.it)

Evade dai domiciliari e va in pasticceria - ma in fila c’è un carabiniere : arrestato - L’uomo è stato arrestato per evasione e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio. Tempo di lettura: < 1 minutoEvade dai domiciliari e con moglie e figlio va in pasticceria per comprare i dolci per il pranzo della domenica. . Poi si è avvicinato al 33enne e gli ha fatto capire che la sua evasione era terminata. (Anteprima24.it)

Evade dai domiciliari e va in pasticceria con la famiglia - ma tra i clienti c’è un carabiniere : arrestato - È accaduto a Giugliano, nella provincia di Napoli, dove un 33enne del posto è stato arrestato dai carabinieri per essere evaso dagli arresti domiciliari.Continua a leggere . (Fanpage.it)