Milleunadonna.it - Anna Lou Castoldi e la dismorfofobia: "Mi vergognavo del mio corpo". Ecco perché la figlia di Asia e Morgan ha già vinto

(Di lunedì 21 ottobre 2024) "Allo specchio mi sono sempre vista come un mostro, oggi per il coraggio e l'impegno che sto dimostrando, mi darei un bell'otto!". E glielo daremo anche noi!. Chi lo avrebbe mai detto che ladiArgento,Lou, a soli 23 anni dimostrasse così tanta saggezza e maturità? La sua presenza a Ballando co