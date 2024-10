American Horror Story: un aggiornamento molto promettente (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel gennaio 2020, FX ha rinnovato American Horror Story fino alla stagione 13, ma il futuro della serie antologica Horror potrebbe andare molto oltre. Parlando con The Wrap, il co-creatore della serie Ryan Murphy ha rivelato di voler “continuare a farlo a lungo” e che FX è d’accordo. American Horror Story ha appena completato la sua dodicesima stagione, Delicate, ad aprile, ed è stata la prima stagione della popolare serie che Murphy non ha gestito in prima persona: Halley Feiffer ha preso il suo posto, e la stagione era basata sul romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine.“John Landgraf è molto disponibile su questo,” ha detto Murphy riguardo alla continuazione di American Horror Story. “Dice sempre: ‘Beh, dipende davvero da te. Io continuerò a metterlo in onda e a farli.’ Ho il lusso del mio contratto, e inoltre è appena andata in onda. Nerdpool.it - American Horror Story: un aggiornamento molto promettente Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Nel gennaio 2020, FX ha rinnovatofino alla stagione 13, ma il futuro della serie antologicapotrebbe andareoltre. Parlando con The Wrap, il co-creatore della serie Ryan Murphy ha rivelato di voler “continuare a farlo a lungo” e che FX è d’accordo.ha appena completato la sua dodicesima stagione, Delicate, ad aprile, ed è stata la prima stagione della popolare serie che Murphy non ha gestito in prima persona: Halley Feiffer ha preso il suo posto, e la stagione era basata sul romanzo Delicate Condition di Danielle Valentine.“John Landgraf èdisponibile su questo,” ha detto Murphy riguardo alla continuazione di. “Dice sempre: ‘Beh, dipende davvero da te. Io continuerò a metterlo in onda e a farli.’ Ho il lusso del mio contratto, e inoltre è appena andata in onda.

I film horror dominano il botteghino nordamericano in vista di Halloween : Smile 2 in testa - La pellicola del 2022, “Smile“, si era già affermata al botteghino con un debutto di 22,6 milioni di dollari e aveva collezionato in totale 105 milioni a livello nazionale e 217 milioni in tutto il mondo. Gli amanti del genere potranno apprezzarlo anche in Italia a partire dal 7 novembre, con un’anteprima programmata per il 31 ottobre. (Gaeta.it)

Sarah Paulson potrebbe tornare nel franchise di American Horror Story - È dove ho iniziato“. OJ Simpson: American Crime Story (2016). ” Paulson ha anche osservato che tornare ad AHS le avrebbe permesso di lavorare con le sue “persone preferite“, aggiungendo: “Se potessi riunirmi a Evan Peters e Ryan Murphy, puoi praticamente dirmi a che ora sarò lì, e ci sarò“. Sarah Paulson ha continuato a lavorare con Murphy in altri show, come Impeachment: American Crime Story ... (Metropolitanmagazine.it)

American Horror Story 13 : Evan Peters e Sarah Paulson potrebbero tornare nella nuova stagione - it. Alla domanda di The Hollywood Reporter su quando uscirà la nuova stagione della fortunata saga horror, il creatore ha detto: Sai, è una domanda interessante. Anche se questo autunno non avremo la nostra dose di horror firmato American Horror Story non possiamo certo dire che Murphy non abbia fornito altro materiale. (Screenworld.it)