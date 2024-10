Addio A Paul Di'Anno, voce dei primi due leggendari album degli Iron Maiden (Di lunedì 21 ottobre 2024) "A nome della sua famiglia, Conquest Music annuncia la morte di Paul Andrews, noto come Paul Di'Anno. Paul si è spento nella sua casa di Salisbury all'età di 66 anni". Nato a Chingford, nell'East London, il 17 maggio 1958, Paul è salito alla ribalta come cantante deglki Iron Maiden tra il 1978 e il 1981. Ha cantato nel loro rivoluzionario album di debutto Iron Maiden e nell'influente album successivo Killers, oltre che nel singolo di debutto del gruppo, Women in uniform. La sua voce potente, il suo stile hard blues ha caratterizzato quei due dischi che sono storia dell'heavy metal, due degli album più iconici del genere, pietre miliari apprezzate da generazioni di fan. Grazie a brani come Remember Tomorrow, Running Free, Killers e Wrathchild. Panorama.it - Addio A Paul Di'Anno, voce dei primi due leggendari album degli Iron Maiden Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) "A nome della sua famiglia, Conquest Music annuncia la morte diAndrews, noto comeDi'si è spento nella sua casa di Salisbury all'età di 66 anni". Nato a Chingford, nell'East London, il 17 maggio 1958,è salito alla ribalta come cantante deglkitra il 1978 e il 1981. Ha cantato nel loro rivoluzionariodi debuttoe nell'influentesuccessivo Killers, oltre che nel singolo di debutto del gruppo, Women in uniform. La suapotente, il suo stile hard blues ha caratterizzato quei due dischi che sono storia dell'heavy metal, duepiù iconici del genere, pietre miliari apprezzate da generazioni di fan. Grazie a brani come Remember Tomorrow, Running Free, Killers e Wrathchild.

