A Bologna i vigili del fuoco umbri (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche i vigili del fuoco dell’umbria sono impegnati per l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna. È infatti stata inviata nelle aree colpite la colonna mobile dotata del modulo Crab, Contrasto rischio acquatico, per supportare il comando di Bologna. La colonna mobile è composta da nove unità, sei provenienti dal comando di Perugia e tre da quello di Terni. I vigili del fuoco spiegano che il modulo Crab è specializzato nella gestione di interventi legati al rischio idrico, come allagamenti e operazioni di soccorso in ambiente acquatico, indispensabili in situazioni di maltempo estremo come quello in corso. Gli uomini e i mezzi inviati opereranno per rispondere alle criticità legate alle forti piogge e alle condizioni meteorologiche avverse, garantendo assistenza immediata alla popolazione colpita e collaborando con le forze locali già attive. Lanazione.it - A Bologna i vigili del fuoco umbri Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di lunedì 21 ottobre 2024) Anche ideldell’a sono impegnati per l’emergenza maltempo in Emilia-Romagna. È infatti stata inviata nelle aree colpite la colonna mobile dotata del modulo Crab, Contrasto rischio acquatico, per supportare il comando di. La colonna mobile è composta da nove unità, sei provenienti dal comando di Perugia e tre da quello di Terni. Idelspiegano che il modulo Crab è specializzato nella gestione di interventi legati al rischio idrico, come allagamenti e operazioni di soccorso in ambiente acquatico, indispensabili in situazioni di maltempo estremo come quello in corso. Gli uomini e i mezzi inviati opereranno per rispondere alle criticità legate alle forti piogge e alle condizioni meteorologiche avverse, garantendo assistenza immediata alla popolazione colpita e collaborando con le forze locali già attive.

