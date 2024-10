Venezia Atalanta, Retegui: «Quando ho visto il portiere ho pensato a questo. Sul titolo di capocannoniere…» (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancora in gol Mateo Retegui che con la rete realizzata in Venezia Atalanta è diventato il capocannoniere virtuale del campionato L’Atalanta ha superato l’ostacolo Venezia grazie ad una rete per tempo. Il gol di Pasalic in apertura di match e quello di Retegui nella ripresa hanno permesso ai bergamaschi di fare bottino pieno in casa Calcionews24.com - Venezia Atalanta, Retegui: «Quando ho visto il portiere ho pensato a questo. Sul titolo di capocannoniere…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di domenica 20 ottobre 2024) Ancora in gol Mateoche con la rete realizzata inè diventato il capocannoniere virtuale del campionato L’ha superato l’ostacolograzie ad una rete per tempo. Il gol di Pasalic in apertura di match e quello dinella ripresa hanno permesso ai bergamaschi di fare bottino pieno in casa

Venezia-Atalanta - Di Francesco : “La squadra è viva - ma si fa male da sola” - Oristanio può fare lo stesso percorso di Soulè? “Me lo auguro. Ha sempre giocato con poca continuità in passato, ma i calciatori di qualità vanno messi nelle migliori condizioni”, ha concluso Di Francesco. Siamo stati bravi a restare in partita, ma le occasioni avute le potevamo sfruttare meglio”. Ci è mancato qualcosa scelte finali, sia nel possesso sia in fase di non possesso. (Sportface.it)

Atalanta corsara a Venezia - 2-0 con Pasalic e Retegui - AGI - Seconda vittoria di fila in campionato per l'Atalanta, che passa in trasferta sul campo del Venezia. Il 2-0 dell'Atalanta arriva comunque a inizio ripresa con il solito Retegui, che indovina un bel pallonetto a tu per tu con Stankovic indirizzando ancora più chiaramente la sfida. I nerazzurri continuano a fare la gara e gia' prima del quarto sfiorano anche il raddoppio con De Ketelaere, ... (Agi.it)

L'Atalanta vince 2-0 a Venezia - in gol Pasalic e Retegui - Quarto successo in Serie A per i bergamaschi ora al quarto posto . Seconda vittoria consecutiva in campionato per la Dea, lagunari in difficoltà VENEZIA - Seconda vittoria consecutiva per l'Atalanta in campionato, i nerazzurri s'impongono 2-0 in casa del Venezia grazie alle reti di Pasalic e Retegui. (Ilgiornaleditalia.it)