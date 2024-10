Un disperso dopo l'alluvione nel Bolognese (Di domenica 20 ottobre 2024) C'è un disperso nell'ondata alluvionale che ha coinvolto nella notte l'Emilia-Romagna: si tratta di una persona a Pianoro, alle porte della città, della quale non si hanno notizie dalla nottata. Ne dà notizia la prefettura di Bologna. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un'auto travolta da un'onda di piena. Quotidiano.net - Un disperso dopo l'alluvione nel Bolognese Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di domenica 20 ottobre 2024) C'è unnell'ondata alluvionale che ha coinvolto nella notte l'Emilia-Romagna: si tratta di una persona a Pianoro, alle porte della città, della quale non si hanno notizie dalla nottata. Ne dà notizia la prefettura di Bologna. Stando alle prime informazioni si tratterebbe di un'auto travolta da un'onda di piena.

