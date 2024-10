Ucraina-Russia, Rutte: “Per Nato no a restrizioni su armi date a Kiev” (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'Ucraina deve essere autorizzata a colpire obiettivi militari in Russia con le armi fornite dalla coalizione occidentale. E' L'articolo Ucraina-Russia, Rutte: “Per Nato no a restrizioni su armi date a Kiev” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Ucraina-Russia, Rutte: “Per Nato no a restrizioni su armi date a Kiev” Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'deve essere autorizzata a colpire obiettivi militari incon lefornite dalla coalizione occidentale. E' L'articolo: “Perno asu” proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ucraina-Russia - Rutte : “Per Nato no a restrizioni su armi date a Kiev” - . E' la posizione di Mark Rutte, segretario generale della Nato, in una fase cruciale della guerra in corso da quasi 1000 giorni. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Adnkronos) – L'Ucraina deve essere autorizzata a colpire obiettivi militari in Russia con le armi fornite dalla coalizione occidentale. (Webmagazine24.it)

Ucraina-Russia - Rutte : “Per Nato no a restrizioni su armi date a Kiev” - E' la posizione di Mark Rutte, segretario generale della Nato, in una fase cruciale della guerra in corso da quasi 1000 giorni. Il segretario generale della Nato: "Spetta sempre all'alleato fornitore imporre eventuali limiti" L'Ucraina deve essere autorizzata a colpire obiettivi militari in Russia con le armi fornite dalla coalizione occidentale. (Sbircialanotizia.it)

Armi chimiche in Ucraina - ecco come la Russia elude le sanzioni – Ascolta - Un carico di 13 tonnellate di sostanze chimiche dirette in Russia che includevano "possibili precursori per armi chimiche o agenti nervini". E' quanto sequestrato dalla Polizia spagnola in un container al porto di Barcellona, mentre quattro persone sono state arrestate a Barcellona e Girona con il sospetto di essere a capo di una rete commerciale […]. (Sbircialanotizia.it)