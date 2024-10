Tragico incidente stradale a Fiesso d’Artico: muore motociclista 46enne e ferita gravemente la compagna (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammatico incidente stradale ha scosso la tranquilla comunità di Fiesso d’Artico nel pomeriggio di domenica 20 ottobre, portando alla morte di Mirco Trevisan, un motociclista di 46 anni, originario di Vigonovo. La notizia ha colpito profondamente sia i familiari della vittima che i residenti dell’area, in quanto la dinamica dell’incidente è stata documentata da una telecamera di bordo, offrendo un’illuminante ricostruzione di quanto accaduto. La dinamica dell’incidente L’incidente si è verificato lungo via Barbariga, una strada frequentata da automobilisti e motociclisti. Secondo le indagini preliminari, Mirco Trevisan si trovava a bordo di una Ducati Monster e stava tentando di effettuare un sorpasso quando, purtroppo, ha invaso la corsia opposta. Gaeta.it - Tragico incidente stradale a Fiesso d’Artico: muore motociclista 46enne e ferita gravemente la compagna Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un drammaticoha scosso la tranquilla comunità dinel pomeriggio di domenica 20 ottobre, portando alla morte di Mirco Trevisan, undi 46 anni, originario di Vigonovo. La notizia ha colpito profondamente sia i familiari della vittima che i residenti dell’area, in quanto la dinamica dell’è stata documentata da una telecamera di bordo, offrendo un’illuminante ricostruzione di quanto accaduto. La dinamica dell’L’si è verificato lungo via Barbariga, una strada frequentata da automobilisti e motociclisti. Secondo le indagini preliminari, Mirco Trevisan si trovava a bordo di una Ducati Monster e stava tentando di effettuare un sorpasso quando, purtroppo, ha invaso la corsia opposta.

