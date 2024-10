The Big Bang Theory, Kaley Cuoco sicura: "Riprenderei immediatamente il ruolo nella serie" (Di domenica 20 ottobre 2024) Kaley Cuoco non ha dubbi, se dovessero richiamarla di nuovo per il ruolo di Penny in The Big Bang Theory accetterebbe immediatamente Mentre l'universo di The Big Bang Theory si espande, Kaley Cuoco si unisce con entusiasmo alla sua orbita. Parlando con People prima del debutto della seconda stagione della commedia-thriller Based on a True Story, la Cuoco ha riflettuto con nostalgia sul suo ruolo di protagonista nel ruolo di Penny. "Ho passato 12 anni a interpretare quel ruolo, che ha dato il via alla mia carriera. Devo molto a quel personaggio, a quello show, ad il creatore, Chuck Lorre", ha detto. "Sono stati alcuni dei migliori anni della mia vita e alcuni dei più divertenti che abbia mai avuto". Kaley Cuoco Movieplayer.it - The Big Bang Theory, Kaley Cuoco sicura: "Riprenderei immediatamente il ruolo nella serie" Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it (Di domenica 20 ottobre 2024)non ha dubbi, se dovessero richiamarla di nuovo per ildi Penny in The BigaccetterebbeMentre l'universo di The Bigsi espande,si unisce con entusiasmo alla sua orbita. Parlando con People prima del debutto della seconda stagione della commedia-thriller Based on a True Story, laha riflettuto con nostalgia sul suodi protagonista neldi Penny. "Ho passato 12 anni a interpretare quel, che ha dato il via alla mia carriera. Devo molto a quel personaggio, a quello show, ad il creatore, Chuck Lorre", ha detto. "Sono stati alcuni dei migliori anni della mia vita e alcuni dei più divertenti che abbia mai avuto".

