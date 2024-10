Russia-Germania, riunione segreta a Baku: prove di dialogo Mosca-Berlino (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) – Russia e Germania, prove di dialogo? Un gruppo di politici russi e tedeschi “influenti” si incontrerà questa sera a cena in un hotel esclusivo di Baku per poi tenere l’indomani “negoziati” sulla cooperazione bilaterale, scrivono i media tedeschi alla vigilia di una riunione definita dall’emittente Ard “politicamente esplosiva” per le potenziali ripercussioni sulla politica estera di Berlino, che ufficialmente mira all’isolamento della Russia. Nel quadro complessivo non si può non pensare alla guerra in corso tra Russia e Ucraina, alla luce anche delle ultime esternazioni del cancelliere Olaf Scholz. Nella giornata di sabato, Scholz ha ribadito che è responsabilità della Germania evitare che il conflitto una guerra fra la Russia e la Nato. Scholz ha ribadito il suo ‘no’ all’invio di armi a lungo raggio a Kiev, come i missili Taurus. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di domenica 20 ottobre 2024) (Adnkronos) –di? Un gruppo di politici russi e tedeschi “influenti” si incontrerà questa sera a cena in un hotel esclusivo diper poi tenere l’indomani “negoziati” sulla cooperazione bilaterale, scrivono i media tedeschi alla vigilia di unadefinita dall’emittente Ard “politicamente esplosiva” per le potenziali ripercussioni sulla politica estera di, che ufficialmente mira all’isolamento della. Nel quadro complessivo non si può non pensare alla guerra in corso trae Ucraina, alla luce anche delle ultime esternazioni del cancelliere Olaf Scholz. Nella giornata di sabato, Scholz ha ribadito che è responsabilità dellaevitare che il conflitto una guerra fra lae la Nato. Scholz ha ribadito il suo ‘no’ all’invio di armi a lungo raggio a Kiev, come i missili Taurus.

