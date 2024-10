Roma-Inter 0-1 LIVE: segna Lautaro Martinez, errori di Zalewski e Celik! (Di domenica 20 ottobre 2024) IL TABELLINO Roma-Inter 0-1 MARCATORI: 60` Lautaro Martinez (I) ASSIST: Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino; Celik, Konè (dal Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di domenica 20 ottobre 2024) IL TABELLINO0-1 MARCATORI: 60`(I) ASSIST:(3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Angelino;, Konè (dal

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rom-Inter - niente rosso a Cristante? Caicedo sbotta : "Dov'è il Var? Uguale a Romagnoli ieri" - Nel corso di Roma-Inter impazzano le polemiche per una decisione che ha lasciato perplessi, da parte dell`arbitro Massa: protagonista Thuram... (Calciomercato.com)

Roma-Inter 0-0 LIVE : ci prova Barella! - CLICCA QUI PER SEGUIRE LA CRONACA LIVE DI ROMA INTER SU INTER NEWS 24. All’Olimpico, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra Roma e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita Roma-Inter, valevole per l’ottava giornata del campionato di Serie A TIM 2024/2025. (Calcionews24.com)

LIVE Roma-Inter 0-0 : comincia il secondo tempo! - Fortunato il portiere, ma che errore… 10? Frattesi ha cominciato il riscaldamento, a breve potrebbe esserci il cambio. 29? Dybala prova l’uno contro uno in area di rigore, de Vrij perfetto in chiusura! 27? Entra de Vrij al posto di Acerbi. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della ... (Inter-news.it)