Reggiana-Frosinone 2-0, la sosta non migliora le cose. Canarini ultimi in classifica (Di domenica 20 ottobre 2024) Altra sconfitta del Frosinone, la quinta su nove partite. La Reggiana passa per 2-0 grazie alla doppietta di Vido. La sosta non è servita ai giallazzurri per riordinare le idee.La squadra di Vivarini è ultima in classifica e sembra vivere una crisi senza fine. Il problema è che non si vede

