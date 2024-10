Rari Nantes Florentia, vittoria con Roma all’esordio casalingo (Di domenica 20 ottobre 2024) Rari Nantes Florentia – Roma Vis Nova Pallanuoto 10-9 (1-3 0-2 4-3 5-1) RN Florentia: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini 1, N. Benvenuti 1, G. Bini 2, N. Hofmeijer 1, G. Gioia, F. Bambi. All. MinettiRoma VIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti, A. Poli 2, A. Agnolet, M. Di Corato, A. Grossi 1, J. Penava 3, A. Salipante, A. Viskovic 1, P. Smiljevic 2, M. Spione, M. Antonucci, F. Castrucci, P. Cicchetti. All. CalcaterraARBITRI: Colombo e NicolosiNOTE: Espulso Penava (R) per gioco violento a 4’39” del quarto tempo. Superiorità numeriche: RN Florentia 8/15 e Roma Vis Nova 4/10. Ammoniti per proteste i tecnici Calcaterra (R) e Minetti (F) nel terzo tempo. Spettatori: 350 circa. FIRENZE – L’esordio casalingo nel campionato di A1 coincide con la prima vittoria per la Rari Nantes Florentia. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di domenica 20 ottobre 2024)Vis Nova Pallanuoto 10-9 (1-3 0-2 4-3 5-1) RN: M. Cicali, G. Chemeri, M. Stocco, C. Di Fulvio 1, T. De Mey 2, M. Calamai, T. Turchini 1, G. Cardoni 1, S. Sordini 1, N. Benvenuti 1, G. Bini 2, N. Hofmeijer 1, G. Gioia, F. Bambi. All. MinettiVIS NOVA PALLANUOTO: V. Correggia, M. Ciotti, A. Poli 2, A. Agnolet, M. Di Corato, A. Grossi 1, J. Penava 3, A. Salipante, A. Viskovic 1, P. Smiljevic 2, M. Spione, M. Antonucci, F. Castrucci, P. Cicchetti. All. CalcaterraARBITRI: Colombo e NicolosiNOTE: Espulso Penava (R) per gioco violento a 4’39” del quarto tempo. Superiorità numeriche: RN8/15 eVis Nova 4/10. Ammoniti per proteste i tecnici Calcaterra (R) e Minetti (F) nel terzo tempo. Spettatori: 350 circa. FIRENZE – L’esordionel campionato di A1 coincide con la primaper la

