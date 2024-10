Provincia di Pesaro: interventi urgenti per le strade dopo il maltempo (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione viaria nella Provincia di Pesaro continua a destare preoccupazione a causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse. I tecnici e gli operatori del Servizio viabilità dell’Ente Provinciale sono mobilitati insieme a diverse ditte private per monitorare e ripristinare la sicurezza sulle strade Provinciali, fortemente danneggiate da frane e smottamenti. L’ente sta coordinando le operazioni con i vari Comuni, per garantire la transitabilità e la sicurezza degli automobilisti. Criticità sulle principali arterie stradali Tra le strade Provinciali più colpite, si segnala la Sp7, che collega Piandimeleto a Sant’Angelo in Vado. Qui una frana significativa ha compromesso circa 10 metri di carreggiata, costringendo l’ente a istituire un senso unico alternato per garantire il passaggio dei veicoli. Gaeta.it - Provincia di Pesaro: interventi urgenti per le strade dopo il maltempo Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di domenica 20 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La situazione viaria nelladicontinua a destare preoccupazione a causa delle recenti condizioni meteorologiche avverse. I tecnici e gli operatori del Servizio viabilità dell’Entele sono mobilitati insieme a diverse ditte private per monitorare e ripristinare la sicurezza sulleli, fortemente danneggiate da frane e smottamenti. L’ente sta coordinando le operazioni con i vari Comuni, per garantire la transitabilità e la sicurezza degli automobilisti. Criticità sulle principali arterie stradali Tra leli più colpite, si segnala la Sp7, che collega Piandimeleto a Sant’Angelo in Vado. Qui una frana significativa ha compromesso circa 10 metri di carreggiata, costringendo l’ente a istituire un senso unico alternato per garantire il passaggio dei veicoli.

